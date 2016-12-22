Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по стране

Правительство расширило субсидии на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока и россиян из других. Об этом сообщается на сайте кабмина, постановление кабмина было подготовлено Минтрансом.

Отныне власти будут субсидировать авиаперевозки круглый год, а не в течение определенного времени — с марта по декабрь. Также правительство расширило перечень социальных категорий граждан, подпадающих под действие субсидий — теперь ими смогут воспользоваться многодетные семьи.

Кроме того, перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок вырос с 73 до 152, также увеличилась максимальная протяженность субсидируемых маршрутов — до 3 тыс. км в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах и до 1,5 тыс. км в остальных.

Правительство также установило повышающий коэффициент для тарифов на перевозки в Дальневосточном округе и Арктической зоне, таким образом, размер тарифа вырос в 1,25 раза.

В октябре Росавиация анонсировала увеличение срока действия программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

По данным Росавиации, с марта по октябрь 2018 года авиакомпании, получающие субсидии от государства («Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и другие) перевезли по льготным тарифам 472 тыс. человек, из них 346 тыс. отправились на Дальний Восток, 83 тыс. — в Симферополь и 43 тыс. — в Калининград.