Голикова посоветовала уволиться критикующим свою работу соцработникам

Курирующая социальный блок вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех работников социальной сферы быть преданными своему делу и уходить из профессии тем, кто нелицеприятно отзывается о своей работе. Об этом она заявила на заседании коллегии Минтруда, передает корреспондент РБК.

Она отметила, что и в прошлом году, и в этом году некоторые работники социальной сферы говорили о своем деле «не очень лицеприятно».

«Хочу ваше внимание обратить на то, что этого быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей душой. Если вы не готовы оставаться в ней всей душой, значит, вы должны эту профессию покинуть», — сказала Голикова.

По оценкам экспертов Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда, социальная сфера, а именно здравоохранение и образование, является одной из самых стабильных в стране для работы. Также в лидерах промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.