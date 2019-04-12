«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету-носитель «Союз-5 Light»

«Роскосмос» вместе с группой S7 намерены создать многоразовую коммерческую ракету-носитель «Союз-5 Light». Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

По его словам, новая ракета будет создана на базе «Союза-5». Рогозин выразил надежду, что «Союз-5 Light» удастся запустить с космодрома Байконур уже в 2022 году.

«Они [группа S7] нам будут очень полезны с точки зрения создания «Союз-5 Light» — облегченной коммерческой версии ракеты («Союз-5»). Мы хотим перейти к этапу многоразовости», — подчеркнул он.

Ранее Рогозин заявил, что «Роскосмос» поможет руководству S7 с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space) после гибели в авиакатастрофе совладелицы компании Наталии ​Филевой.