Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным

Прощание с бывшим президентом и совладельцем металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным пройдет 13 апреля в городе Верхняя Салда Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который он основал.

Уточняется, что прощание будет проходить в ДК им. Агаркова с 12:00 до 15:00.

Тетюхин умер 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни. В 1992 году он стал гендиректором и акционером Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода, на котором работал, и преобразовал предприятие в корпорацию «ВСМПО-Ависма». В 2006 году Тетюхин продал большую часть своих акций «Рособоронэкспорту».

Компания занимается производством титана, поставляет свою продукцию в 50 стран мира.