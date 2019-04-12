Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,53 -0,08 EUR Бирж. 72,86 +0,13 Brent 71,02 +0,03% USD Нал. 64,95 64,21 EUR Нал. 73,33 72,43 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1287 +0,0034 BTC/USD Бирж. 5 059,80 -8,20 IMOEX 2 560,05 +0,34% RTSI 1 249,63 +0,36% DJIA 26 143,05 -0,05% Nasdaq 7 947,36 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 11 апр, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 11 апр, 13:46
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля Общество, 10:37 Когда маятник качнется обратно: есть ли будущее у oфлайн-бизнеса Pro, 10:33 СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки Общество, 10:32 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 10:18 Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным Общество, 10:16 Гендиректор телеканала пообещал подать в суд на Порошенко Политика, 10:12 Объемы торгов Bitcoin и Ethereum достигли пиковых уровней Крипто, 10:11 Австралийский премьер пообещал не оказывать особой поддержки Ассанжу Технологии и медиа, 10:10 «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом Общество, 10:03 Новые форматы в ретейле. Дайджест иностранных СМИ Pro, 09:49 Тест: угадайте героя «Игры престолов» по цитате из книг Стиль, 09:38 Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении Общество, 09:32 При взрыве на рынке в Пакистане погибли 16 человек Общество, 09:25 Экс-советник Обамы заявил о невиновности в деле о «работе на Украину» Политика, 09:18
Общество ,  
0 
Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным

Прощание с бывшим президентом и совладельцем металлургической компании «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным пройдет 13 апреля в городе Верхняя Салда Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который он основал.

Уточняется, что прощание будет проходить в ДК им. Агаркова с 12:00 до 15:00.

Общество
Умер основатель титановой корпорации Владислав Тетюхин

Тетюхин умер 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни. В 1992 году он стал гендиректором и акционером Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода, на котором работал, и преобразовал предприятие в корпорацию «ВСМПО-Ависма». В 2006 году Тетюхин продал большую часть своих акций «Рособоронэкспорту».

Компания занимается производством титана, поставляет свою продукцию в 50 стран мира.

Теги: прощание, бизнесмен, Свердловская область
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter