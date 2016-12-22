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СМИ сообщили о гибели 25 человек при взрыве в Пакистане
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СМИ сообщили о гибели 25 человек при взрыве в Пакистане
Общество, 10:46
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СМИ сообщили о гибели 25 человек при взрыве в Пакистане

По меньшей мере 25 человек погибли и 35 получили ранения при взрыве на рынке в городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, сообщают Geo TV и Aaj TV.

Пострадавших госпитализировали, полиция оцепила район рынка, причина взрыва выясняется. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее в пакистанском городе Карачи террористы-смертники напали на генконсульство Китая. Они прибыли на автомобиле, нагруженном взрывчаткой, на себя они надели пояса смертников, вооружившись автоматами Калашникова. Также при себе они имели девять ручных гранат.

В перестрелке с боевиками погибли двое полицейских, ранение получил сотрудник службы охраны консульства. По данным источников Geo TV, также погибли двое посетителей консульства, которые пришли получить визы. Вскоре нападавших ликвидировали правоохранители.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Освободительная армия Белуджистана».

Теги: Пакистан , взрыв , смерть
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