Россияне перечислили раздражающие их на работе факторы

Специалисты ​сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru выяснили, какие ситуации чаще всего раздражают россиян и портят им настроение во время рабочего процесса. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «РИА Новости».

Согласно ему, больше всего респонденты расстраиваются и злятся на работе из-за безосновательной критики. Такое мнение выразили 44% опрошенных.

Чуть менее раздражающей россияне, по данным экспертов, считают внезапную дополнительную нагрузку. Ее в качестве отрицательно влияющих на настроение факторов отметили 27% россиян. Еще 26% респондентов переживают и огорчаются из-за собственных недочетов и ошибок.

Также в антирейтинг вошли низкий уровень культуры и воспитания коллег (это раздражает 25% опрошенных). Пятой в списке раздражающих факторов на работе оказалась общая атмосфера в коллективе. На нее, как отметили авторы исследования, пожаловались 22% россиян.

Денежные сборы на подарки и ремонт портят настроение 6% опрошенных, совещания не нравятся 5% россиян. Внешний вид и парфюм коллег способен расстроить 2% респондентов. Наименее раздражающим фактором оказались успехи коллег (1%), говорится в исследовании.