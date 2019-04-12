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АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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Далай-ламу выписали из больницы

Духовного лидера тибетских буддистов, Далай-ламу XIV выписали из частной больницы в Нью-Дели, сообщает Agencе France Press со ссылкой на его официального представителя Тензина Таклху.

«Его выписали из больницы в 8 часов утра. С ним все в порядке», — сообщил Таклха. Ожидается, что в горный город Дхарамсала, где он проживает последние несколько десятилетий, Далай-лама вернется спустя несколько дней, а пока задержится немного в Нью-Дели.

Далай-лама был госпитализирован 10 апреля. Его доставили в больницу, так как 83-летний духовный лидер тибетских буддистов жаловался на дискомфорт в груди. После обследования выяснилось, что у него легочная инфекция. ​

Далай-лама более 75 лет он является хранителем традиций и духовным лидером тибетского буддизма школы Гелугпа. Он регулярно выступает с духовными наставлениями по всему миру.

В индийской Дхарамсале, куда Далай-лама был вынужден бежать из Лхасы после антикитайского восстания, он проживает в изгнании с 1959 года.

Теги: Далай-лама
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