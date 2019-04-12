Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году

Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году

Гендиректор компании ​Walt Disney Роберт Айгер заявил, что в 2021 году уйдет в отставку. Об этом он сообщил на презентации для инвесторов, передает телеканал CNBC.

«Я являюсь генеральным директором с октября 2005 года, и, как я уже неоднократно говорил, время для всего есть, и 2021 год — время, когда я наконец уйду», — сказал 68-летний Айгер.

К топ-менеджменту Walt Disney он присоединился в 1996 году в качестве председателя группы ABC, принадлежащей компании. В 1999 году он стал президентом Walt Disney International. В ноябре 2011 года Айгер вошел в совет директоров компании Apple.

В марте Walt Disney завершила сделку по покупке части активов холдинга 21st Century Fox. Ее сумма составила $71 млрд. Компания получила права на ленты «Люди Икс», «Аватар» и мультфильм «Симпсоны», а также кино- и телестудии Twentieth Century Fox.