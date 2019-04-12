Сенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру в должности главы МВД

Сенат США утвердил ​Дэвида Бернхардта на должность министра внутренних дел. Об этом сообщает CNN.

За кандидатуру Бернхардта проголосовали 56 сенаторов, а против высказался 41 человек. Ранее он временно исполнял обязанности главы МВД.

В начале февраля президент США Дональд Трамп выдвинул Бернхардта на должность министра. Он отметил его «фантастическую работу».

В декабре 2016 года главой ведомства стал конгрессмен Райан Зинке, который ранее служил в спецназе Военно-морских сил. В октябре 2017 года надзорный орган МВД начал проверку против его передвижения на частных самолетах.