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Суд в Тбилиси отказался рассматривать спор потомков грузинских царей

Тбилисский городской суд прекратил рассмотрение спора двух ветвей грузинского царского дома Багратионов. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По словам судьи, для рассмотрения иска нет оснований. В марте глава одной из ветвей царского дома князь Нузгар Багратиони-Грузинский и его дочь Анна подали иск против главы другой ветви Давида Багратиони-Мухранского. Он касается «самовольного использования царской грузинской фамилии».

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Адвокат Багратиони-Грузинских Леван Горелашвили заявил, что решение суда будет обжаловано. «Смешно, что суду потребовалось пять заседаний, чтобы решить, что это дело не является судебным», — сказал он.

Анна Багратиони-Грузинская является бывшей супругой Давида Багратиони-Мухранского. Они поженились в 2009 году, однако через несколько лет развелись.

Грузия является республикой, при этом среди части населения страны популярна идея возрождения монархии.

Теги: Грузия, монархия
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