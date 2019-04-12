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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
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Тимошенко посоветовала Зеленскому и Порошенко «не соперничать анализами»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты. Об этом она сообщила в кулуарах Киевского форума по безопасности, передает УНИАН.

«Я не поддерживаю ни одного из кандидатов. Люди сегодня должны определиться так, как им подсказывают сердца», — сказала она.

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Она добавила, что в настоящее время не может идти речи об объединении с одним из кандидатов. По ее мнению, ни один из них не сможет решить стоящие перед Украиной проблемы.

Телеканал «Громадьске» добавляет, что Тимошенко посоветовала кандидатам Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко вернуться от негатива к реальному обсуждению проблем страны. По ее словам, они должны соревноваться с помощью стратегий и решений.

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​«Они должны давать положительные сигналы. Они не могут соперничать анализами. Будущее страны формируется не в кабинетах урологов», — сказала она. При этом Тимошенко отметила, что ее команда готова помогать тому, кто победит на президентских выборах, даже если он будет из числа оппозиции.

Зеленский и Порошенко будут участвовать во втором туре президентских выборов. Он состоится 21 апреля.

Теги: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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