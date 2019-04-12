Партия Нетаньяху опередила оппозицию по числу мест в парламенте Израиля

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетарьяху набрала больше всего голосов по итогам парламентских выборов. Это следует из данным Центризбиркома страны.

После подсчета всех бюллетеней, партия «Ликуд» набрала 26,45%. Центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-синие») получил 26,11%.

В ЦИК отметили, что окончательные итоги после возможных корректировок будут опубликованы 17 апреля. The Times of Israel сообщает, что партия Нетаньяху получила 36 мест в 120-местном Кнессете. При этом центристский блок — 35 мест.

По результатам подсчета 95% голосов партия «Ликуд» и альянс «Кахоль-Лаван» получали равное количество мест — по 35. Нетаньяху заявлял, что планирует сформировать коалиционное правительства с правыми партиями. Он отмечал, что уже ведет с ними переговоры.