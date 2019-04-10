Израильская оппозиция пообещала устроить ад для партии Нетаньяху

По итогам подсчетов более 64% голосов, партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заручилась поддержкой 26,3% избирателей, а центристский блок партий «Кахоль-Лаван» получил 25,3%

Яир Лапид (Фото: Jim Hollander / EPA / ТАСС)

Центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-синие»), который является основным соперником партии премьера Биньямина Нетаньяху, признал поражение на парламентских выборах в Израиле. Об этом сообщает Times of Israel.

«Мы не выиграли в этом раунде, но у нас есть окончательный инструмент для победы в следующем раунде. Мы сделаем жизнь «Ликуда» (партия Нетаньяху. — РБК) адом, находясь в оппозиции», — заявил журналистам экс-министр Яир Лапид, один из лидеров блока партий.

«Мы достигли необычайного результата. Мы создали реальную альтернативу правительству», — добавил другой лидер сил оппозиции бывший глава Генштаба Бени Ганц.

Согласно официальным данным ЦИК страны, партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» ненамного опережает блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-синие») по результатам подсчета 64,65% голосов избирателей. У партии Нетаньяху 26,27%, у «Бело-синих» — 25,29%.

По словам Нетаньяху, он намерен сформировать коалиционное правительство с правыми партиями, с лидерами которых он уже ведет переговоры. «Почти все они публично заявили, что будут рекомендовать мне сформировать следующее правительство», — цитирует Нетаньяху Ynet. «Это будет правое правительство. Но я намерен быть премьер-министром всего Израиля, правых и левых, евреев и не евреев», — добавил он.