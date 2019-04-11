В Обнинске произошел пожар на предприятии по производству автожидкостей

В Обнинске произошел пожар на предприятии по производству автожидкостей

В Обнинске загорелся ангар на территории предприятия «Обнинскоргсинтез», сообщается на сайте администрации города.

Пожару присвоен второй ранг сложности, на место ЧП прибыла пожарная техника из Обнинска, Жукова и Калуги. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 960 кв. м.

К настоящему моменту возгорание удалось потушить, никто не пострадал. В администрации также уточнили, что в зону пожара не попали ядовитые и взрывоопасные вещества.

Компания «Обнинскоргсинтез» занимается производством антифризов, автомасел, смазочных материалов и других специальных автомобильных жидкостей. Предприятие производит антифризы Sintec и моторные масла Sintoil.

В конце марта в городе Чехове Московской области загорелся ангар с горюче-смазочными материалами. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В результате пожара никто не пострадал.