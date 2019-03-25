В Подмосковье загорелся ангар с горючим на площади более 2 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся ангар с горючим на площади более 2 тыс. кв. м

В Чехове Московской области на площади 2,4 тыс. кв. м загорелся ангар с горюче-смазочными материалами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в управление в 10:03. По информации спасателей, инцидент произошел в деревне Сергеево на территории промзоны.

Видео: Антонина Сентёбова / VK

«Ангар размером 30 на 80 метров горит по всей площади, внутри находятся горюче-смазочные материалы. Существует угроза распространения на соседний ангар, в котором хранится картон», — добавили в областном управлении.

О пострадавших при пожаре сотрудники МЧС не сообщили. Тем не менее они отметили, что угрозы для населения нет, поскольку от места происшествия до ближайших жилых домов более 2 км.