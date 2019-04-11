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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
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СК опубликовал видео наезда на полицейского в Москве

Следственный комитет опубликовал видео наезда автомобиля Toyota на полицейского, произошедшего на юге Москвы. Ролик размещен в группе ведомства в WhatsApp.

На видео видно, как сотрудника полиции протащили на капоте машины. Отмечается, что таким образом водитель хотел избежать административной ответственности.

Видео: СК РФ

Инцидент произошел 11 апреля на ул. Генерала Белова. Полицейский получил травмы и обратился в медучреждение. Его отпустили после оказания помощи.

Подозреваемый был задержан. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

 

Теги: видео, ДТП, Москва
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