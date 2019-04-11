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В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

В Москве задержали водителя автомобиля, протащившего на капоте полицейского, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Братеевской улице автомобиль был обнаружен, а водитель его задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе.

Следователи начали проверку по факту произошедшего, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

Инцидент произошел 11 апреля на ул. Генерала Белова на юге Москвы. Водитель совершил наезд на сотрудника полиции и протащил его на капоте несколько метров. Полицейский получил травмы и обратился в медучреждение. Его отпустили после оказания помощи.

В конце марта на Третьем транспортном кольце машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда тот оформлял ДТП. Водителя задержали.

Теги: Полиция, Москва, ДТП, новости РБК
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