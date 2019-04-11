В Варшаве неизвестный с ножом убил прохожего

В столице Польши неизвестный в маске напал с ножом на прохожего. Медикам не удалось спасти пострадавшего, передает RMF FM.

Атака была совершена на улице Собеского. Нападавший скрылся с места преступления, бросив сумку и нож. Полиция ведет поиски убийцы.

Как сообщили в полиции, нападение было совершено около овощной лавки, погибший — 40-летний ее сотрудник.

Отмечается, что нападавший был задержан.

В январе во время выступления мэра Гданьска Павла Адамовича на благотворительном концерте неизвестный пробрался на сцену и ударил политика ножом. Адамовича доставили в больницу, где он скончался на следующий день. Нападавший успел прокричать, что незаслуженно отсидел несколько лет и считал виновником случившегося именно мэра Гданьска. Он был задержан.