Васильева заявила о дефиците учителей математики и английского

В российских школах наблюдается дефицит учителей математики, английского языка, а также преподавателей начальных классов. Об этом заявила министр просвещения России Ольга Васильева, передает ТАСС.

«На сегодняшний день самая большая нехватка учителей в стране — учителей математики, информатики, английского языка и сейчас, к сожалению, начальной школы», — отметила Васильева.

Летом 2018 года эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по результатам мониторинга заявили о нехватке в школах преподавателей математики, иностранного и русского языков, литературы, а также специалистов по начальному образованию. Эксперты также отмечали сохраняющуюся проблему повышения среднего возраста учителей при «острой нехватке» молодых кадров.

В ответ на это Васильева заявила, что дефицит кадров в школах не превышает 1% и он сокращается. Она добавила, что среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка.



