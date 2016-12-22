Васильева ответила ОНФ на данные о нехватке учителей

Дефицит учительских кадров сокращается и составляет не более 1% вакансий, заявила министр просвещения Ольга Васильева, сообщает ТАСС.

«Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка», — сказала министр.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по результатам мониторинга обнаружили нехватку учителей в российских школах. Об этом заявили 48% опрошенных педагогов. Причиной оттока кадров назывались высокая нагрузка и низкие зарплаты. Больше всего опрошенных, по данным ОНФ, указали на нехватку учителей математики (44%), в тройку «дефицитных» вошли также учителя по иностранным языкам (39%), русскому языку и литературе (30%). 26% учителей указали на нехватку кадров в начальной школе.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина заявила РБК, что решением данной проблемы может стать введение национальной системы учительского роста, которая охватила бы до 50% педагогического состава.

В марте о недовольстве более чем половины учителей размером зарплаты сообщала по итогам исследования РАНХиГС. Почти четверть педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу.