«Современник» назвал место похорон артиста Геннадия Фролова

Народный артист России Геннадий Фролов будет похоронен на Востряковском кладбище. Об этом сообщается на сайте театра «Современник», в котором он служил.

Прощание с Фроловым состоится 14 апреля. Отпевание пройдет в 12:30 мск в храме Святителя Николая, а похороны — в 15:00 мск.

​​Отмечается, что родственники артиста приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре.

О смерти Фролова стало известно 10 апреля. Пресс-секретарь театра Елена Волкова отмечала, что он скончался после продолжительной болезни.