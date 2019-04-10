Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Народный артист России Геннадий Фролов умер на 82-м году жизни. Об этом РБК сообщили в театре «Современник», где он играл.

«Геннадий Фролов скончался после долгой болезни. Пока все вопросы о церемонии прощания и месте похорон решаются с родственниками. Все, что я сейчас могу сказать, что похороны запланированы на 14 апреля. Но это тоже пока предварительная информация», — заявила РБК пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова.

На странице театра во «ВКонтакте» отмечается, что Фролов был одним из первых актеров «Современника», несмотря на то, что формально он был принят в труппу в 1961 году. «Вместе с будущей женой, однокурсницей по Школе-студии МХАТ Еленой Миллиоти они, заменяя технические службы, принимали участие в выпуске «Вечно живых» — спектакля, с которого начинался «Современник», — говорится в сообщении.

За 58 лет в театре он исполнил десятки ролей, в том числе он сыграл Кулыгина в «Трех сестрах», Джерри Райна в «Двое на качелях», Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре». Также он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Человек, который сомневается», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Цезарь и Клеопатра», «Батальоны просят огня», «Битва за Москву», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из жизни фруктов».