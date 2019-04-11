Прокуратура проверит инцидент с собакой на ВПП в Петрозаводске

Прокуратура проверит инцидент с собакой на ВПП в Петрозаводске

Карельская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после инцидента с собакой в аэропорту Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

При посадке в аэропорту Петрозаводска 9 апреля командир экипажа самолета «Победы» принял решение уйти на второй круг из-за собаки на взлетно-посадочной полосе, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Собакам не место на аэродроме, это создает угрозу безопасности для наших клиентов. Намерены взыскать с аэропорта расходы за уход на второй круг», — заявил авиаперевозчик.

Начальник аэропорта Петрозаводска Олег Максименко отказался давать комментарий РБК.

В феврале самолет «Победы» ушел на второй круг при посадке в аэропорту Внуково из-за неблагоприятных метеоусловий. В авиакомпании заявили, что угрозы безопасности пассажиров не было. При этом перевозчик опроверг сообщения о том, что борт задел взлетно-посадочную полосу хвостом.