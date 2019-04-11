И.о. главы иммиграционной и таможенной службы США подал в отставку

Исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы (ICE) США Рональд Вителло покинет пост в конце текущей недели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо Вителло, направленное сотрудникам ведомства.

«Я пишу, чтобы сообщить вам о том, что в пятницу, 12 апреля 2019 года, будет мой последний день на посту исполняющего обязанности директора ICE», — говорится в письме.

Информацию об отставке Вителло подтвердила бывший министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, передает The Hill.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отозвать кандидатуру Вителло с должности директора ICE на постоянной основе. «Рон хороший человек, но мы идем в более жестком направлении», — сказал он журналистам в Белом доме.