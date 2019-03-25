Прокурор потребовал 1 млн руб. штрафа для главного пилота «Аэрофлота»

Обвинение потребовало для бывшего замглавы департамента полетов «Аэрофлота» и главного пилота авиакомпании Анатолия Якимчука 1 млн руб. штрафа за взятку в 50 тыс. руб. ​Об этом пишет ТАСС.

Прокурор счел вину 65-летнего Якимчука полностью доказанной. Как следует из обвинительного заключения, в апреле 2018 года пилот передал деньги председателю врачебно-летной экспертной комиссии Борису Потиевскому, чтобы он помог Якимчуку получить разрешение на полеты вопреки заболеванию сердечно-сосудистой системы.

Признавший вину пилот на заседании Тушинского суда Москвы заявил, что ему стыдно за произошедшее. «Никто не будет вспоминать, как у меня два раза двигатель горел в полете, когда мы сажали самолеты в экстренной ситуации. Все будут вспоминать вот этот поганый случай», — сказал он и добавил, что дал взятку, чтобы врач не мешал ему проходить комиссию.

Якимчук, заслуженный пилот России, проработал в «Аэрофлоте» 45 лет. Он был задержан и помещен под подписку о невыезде в начале февраля. Сообщалось, что врач Потиевский сам сообщил в правоохранительные органы о взятке.​