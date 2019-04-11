Reuters узнал об отказе Египта от участия в «арабском НАТО»

Египет отказался от участия в создании так называемого арабского НАТО — Ближневосточного стратегического альянса (MESA), сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, Египет уведомил о своем решении США и других будущих участников объединения.

Один из собеседников агентства сообщил, что Каир усомнился в серьезности инициативы по «арабскому НАТО» и еще не видел официального плана по созданию альянса. Также, по его словам, власти Египта опасаются, что инициатива усилит напряженность в отношениях с Ираном.

По словам другого источника агентства, решению Египта также способствовала неуверенность в том, что президент США Дональд Трамп будет переизбран в 2020 году. По мнению собеседника, возможный преемник Трампа может отказаться от инициативы по созданию альянса.

Посольство Египта в Вашингтоне и Белый дом не смогли оперативно прокомментировать агентству информацию.