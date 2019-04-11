Рогозин назвал план США высадить людей на Луну ширмой для военных задач

Программа США по высадке людей на Луну подразумевает выполнение военных задач. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомолькой правде».

Рогозин напомнил, что задача по повторной высадке людей на Луну рассматривается в США как политическая. «Хотя я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость?», — отметил Рогозин.

«Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас такого рода операции в космосе являются некой ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», — заявил Рогозин.

По его словам, маловероятно, что на самой Луне у Вашингтона есть «военные интересы». «Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях», — пояснил глава «Роскосмоса».

Задачу в ближайшие пять лет «любыми необходимыми методами» вернуться на Луну перед NASA поставил президент США Дональд Трамп. На это глава NASA Джим Брайденстайн ответил в своем Twitter: «Вызов принят. А теперь — к работе».