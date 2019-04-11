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Brexit ,  
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Глава Еврокомиссии исключил возможность пересмотра соглашения по Brexit

Страны Евросоюза не станут пересматривать соглашение по Brexit в ходе оценки процесса, который планируется провести на саммите ЕС в июне текущего года. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам экстренного саммита Евросоюза в Брюсселе, где лидеры 27 стран предоставили Великобритании новую отсрочку по Brexit — максимально до 31 октября.

«В июне мы не станем заново вести переговоры ни между нами, ни с Великобританией о достигнутом соглашении по выходу, потому что оно должно соблюдаться», — сказал Юнкер журналистам. 

Он также отметил, что страны ЕС смогут проводить переговоры без участия Британии, передает Reuters. «У нас будет Brexit со сделкой. Я бы предпочел не заключать сделки без Brexit. Мы убеждены, что Британия будет соблюдать эти обязательства», — сказал глава Еврокомиссии.

Позицию о невозможности пересмотра договора подтвердил и глава Евросовета Дональд Туск. «Все должно быть ясно. Эта оценка или обзор в июне только для того, чтобы проинформировать о достигнутом прогрессе», — сказал Туск.

Как отмечается в официальном заявлении 27 стран ЕС по итогам саммита по Brexit, Великобритания должна будет покинуть Евросоюз 1 июня в случае отказа от проведения выборов в Европарламент 23-26 мая. 

Согласно документу, ЕС выражает надежду на «конструктивное и ответственное поведение» Великобритании в ходе периода отсрочки во время принятия решений. «Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Евросоюза и воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений», — подчеркивается в заявлении ЕС.

Теги: Жан-Клод Юнкер, Brexit, Великобритания, Евросоюз
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