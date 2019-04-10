В Крыму в ДТП со съехавшим в овраг рейсовым автобусом погиб человек

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,30 -0,62 EUR Бирж. 72,48 -0,65 Brent 71,33 +0,89% USD Нал. 65,04 64,18 EUR Нал. 73,62 72,37 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1271 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 441,80 +227,40 IMOEX 2 578,58 +0,32% RTSI 1 262,48 +1,13% DJIA 26 120,59 -0,11% Nasdaq 7 936,28 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+15,67%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+16,93%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Walmart $115 (+15,67%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+16,93%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 15:03
Путин и Медведев посетили отреставрированную церковь в Царском селе Общество, 21:39 Олег Знарок станет главным тренером хоккейного «Спартака» Спорт, 21:36 СК опроверг заявления Польши о взрыве на борту Ту-154 Качиньского Общество, 21:31 Израильская оппозиция пообещала устроить ад для партии Нетаньяху Политика, 21:24 Умерла мать Ангелы Меркель Общество, 21:18 Помпео заявил о необходимости подключить к СНВ Китай и другие страны Политика, 21:08 3000 руб. и никаких скидок: ГИБДД предложила поднять штрафы за скорость Авто, 21:07 Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека РБК и BMW, 21:05 Солисту Большого театра сделали операцию на ноге Общество, 20:49 Зеленский встретится с Макроном в один день с Порошенко Политика, 20:47 В Крыму в ДТП со съехавшим в овраг рейсовым автобусом погиб человек Общество, 20:44 Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд Экономика, 20:35 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 20:33 Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Общество, 20:30
Общество ,  
0 
В Крыму в ДТП со съехавшим в овраг рейсовым автобусом погиб человек

В Крыму на трассе Феодосия — Керчь рейсовый автобус съехал в овраг. В результате погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Крыму Ольга Кондрашова.

ДТП произошло около 17:30 мск в районе села Челядиново. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. «В салоне находились восемь пассажиров, один водитель. Детей не было», — добавила Кондрашова.

Она уточнила, что один пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, а семеро — травмы средней тяжести.

Автобус следовал ​по маршруту Керчь — Заветное.

В ноябре 2018 года в Сакском районе Крыма возле села Низинное автомобиль Renault врезался в забор, в результате чего пострадали шесть детей. В салоне автомобиля находилась семья из восьми человек, водитель уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

Теги: ДТП, Крым, Автобус
Материалы по теме
В Подмосковье завели дело после гибели шести человек в ДТП с маршруткой
Общество
В ДТП под Тулой погибли пять человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter