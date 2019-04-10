В Крыму в ДТП со съехавшим в овраг рейсовым автобусом погиб человек

В Крыму в ДТП со съехавшим в овраг рейсовым автобусом погиб человек

В Крыму на трассе Феодосия — Керчь рейсовый автобус съехал в овраг. В результате погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Крыму Ольга Кондрашова.

ДТП произошло около 17:30 мск в районе села Челядиново. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. «В салоне находились восемь пассажиров, один водитель. Детей не было», — добавила Кондрашова.

Она уточнила, что один пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, а семеро — травмы средней тяжести.

Автобус следовал ​по маршруту Керчь — Заветное.

В ноябре 2018 года в Сакском районе Крыма возле села Низинное автомобиль Renault врезался в забор, в результате чего пострадали шесть детей. В салоне автомобиля находилась семья из восьми человек, водитель уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.