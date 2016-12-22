Шестеро детей пострадали при ДТП в Крыму

В Крыму автомобиль Renault врезался в забор, пострадали шестеро детей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Крым. Авария произошла в Сакском районе возле села Низинное.

По предварительным данным, в салоне автомобиля находилась семья из восьми человек, водитель уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка.

В сентябре в Первомайском районе Крыма столкнулись автобус и легковой автомобиль, погибли пять человек. Авария произошла в Первомайском районе республики на 62-м км трассы Красноперекопск — Симферополь. Виновником ДТП стал водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.