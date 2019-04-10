Солисту Большого театра сделали операцию на ноге

Премьер Большого театра Владислав Лантратов перенес операцию на ноге. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«10 апреля. Прошла операция. <...> Состояние сонное, настроение оптимистичное», — написал артист.

https://www.instagram.com/p/BwE0a-iFY6x/

На прошлой неделе, 4 апреля, в Большом театре прервали премьеру балета «Зимняя сказка» британского хореографа Кристофера Уилдона, в котором играл Лантратов. Представление приостановили на 15 минут из-за травмы, которую получил премьер, после перерыва на сцене появился артист театра Давид Мотта Соарес.

Что именно случилось тогда с Лантратовым, не уточняется. Говорилось лишь только о том, что у солиста повреждена нога. Позднее Лантратов сообщил, что не будет выступать до конца сезона.