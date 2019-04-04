Премьеру спектакля в Большом театре прервали из-за травмы солиста

Премьеру балета «Зимняя сказка» в Большом театре пришлось прервать из-за травмы, которую получил Владислав Лантратов

Владислав Лантратов (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Инцидент с солистом театра произошел в начале второго отделения балета, который поставил британский хореограф Кристофер Уилдон. Представление пришлось прервать на 15 минут, сообщила РБК пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова,

Агентство «РИА Новости» указывает, что после вынужденного перерыва Лантратова на сцене заменил Давид Мотта Соарес.

Телеканал «РЕН» уточнил, что после вызова «скорой» и врачебного осмотра выяснилось, что у Лантратова повреждена нога. Травма при этом оказалась не настолько серьезной, чтобы госпитализировать артиста.

Основой для «Зимней сказки» является одна из пьес Уильяма Шекспира. В подготовке балета помимо Уилдона принял участие и Джоби Тэлбот, написавший музыку.