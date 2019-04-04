Премьеру спектакля в Большом театре прервали из-за травмы солиста

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,48 +0,24 EUR Бирж. 73,48 +0,19 Brent 69,62 +0,69% USD Нал. 66,09 64,74 EUR Нал. 74,06 72,74 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1224 -0,0010 BTC/USD Бирж. 4 980,60 +0,60 IMOEX 2 535,50 +0,13% RTSI 1 219,94 -0,36% DJIA 26 384,22 +0,63% Nasdaq 7 891,37 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $142 (+23,77%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Walt Disney $142 (+23,77%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
Путин исполнил мечту студента увидеть пуск ракеты на Байконуре Технологии и медиа, 00:42 Помпео заявил о «темных мечтах» Путина об империализме Политика, 00:22 Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов Политика, 00:15 Премьеру спектакля в Большом театре прервали из-за травмы солиста Общество, 04 апр, 23:50 Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках Политика, 04 апр, 23:48 Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля Общество, 04 апр, 23:23 Reuters узнал о выдвижении вооруженных групп на защиту Триполи Политика, 04 апр, 23:07 Хорошо ли вы спите: тест РБК и Philips, 04 апр, 23:01 Армия фельдмаршала Хафтара вступила в первые бои при атаке на Триполи Политика, 04 апр, 22:49 Главой управления Кремля по Украине станет куратор ДНР и ЛНР Политика, 04 апр, 22:43 Медведев и Голодец назвали Данелию поэтичным и глубоким режиссером Общество, 04 апр, 22:38 Обвинивший Малышеву в клевете врач анонсировал встречу с ней Общество, 04 апр, 22:18 В НАТО назвали вызовом намерение Турции купить у России С-400 Политика, 04 апр, 22:01 Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу Спорт, 04 апр, 21:53
Общество ,  
0 
Премьеру спектакля в Большом театре прервали из-за травмы солиста
Премьеру балета «Зимняя сказка» в Большом театре пришлось прервать из-за травмы, которую получил Владислав Лантратов
Владислав Лантратов (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Инцидент с солистом театра произошел в начале второго отделения балета, который поставил британский хореограф Кристофер Уилдон. Представление пришлось прервать на 15 минут, сообщила РБК пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова,

Агентство «РИА Новости» указывает, что после вынужденного перерыва Лантратова на сцене заменил Давид Мотта Соарес.

Общество
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

Телеканал «РЕН» уточнил, что после вызова «скорой» и врачебного осмотра выяснилось, что у Лантратова повреждена нога. Травма при этом оказалась не настолько серьезной, чтобы госпитализировать артиста.

Основой для «Зимней сказки» является одна из пьес Уильяма Шекспира. В подготовке балета помимо Уилдона принял участие и Джоби Тэлбот, написавший музыку.
Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов
Теги: Большой театр
Материалы по теме
Нарусова пожаловалась на высокие цены на билеты в Большой театр
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter