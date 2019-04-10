Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики экспертам VADA

Действующий президент Украины Петр Порошенко ​на стадионе «Олимпийский», где запланированы его дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским, сдал анализы на алкоголь и наркотики Международной ассоциации допинг-тестирования (VADA). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Зеленский повторно сдавать тесты не стал.

Порошенко назвал сдачу анализов «необходимой процедурой» (первоначально проведение тестов инициировал Зеленский), чтобы страна могла полностью доверять будущему президенту. Он отметил отсутствие своего оппонента и добавил, что не утверждает, что Зеленский наркоман. При этом он подчеркнул, что «абсолютно прозрачный международный институт» позволил бы подтвердить отсутствие наркотической зависимости у кандидата.

​Политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков сообщил «BBC Украина», что кандидат не будет сдавать анализы VADA, потому что ранее уже сделал это: «Был вопрос в сдаче анализов — анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории».

За повторную сдачу анализов VADA выступал украинский боксер Владимир Кличко. Он говорил, что сам оплатит приезд допинговых экспертов в Киев.​ При этом «Радио Свобода» во время трансляции из «Олимпийского» отметило, что источник финансирования приезда делегации VADA в Киев точно неизвестен.