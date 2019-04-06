Глава РЖД заявил о планах построить в Петербурге железнодорожное кольцо

Речь идет об объединении уже существующих направлений. Это будет удобно и комфортно для жителей Петербурга, заявил глава РЖД

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания РЖД изучает возможность строительства железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам глава РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС.

«Наши коллеги сейчас обсуждают еще более амбициозные планы — это вопрос строительства железнодорожного кольца, где можно было бы объединить уже существующие направления», — сказал он.

Это было бы удобно для жителей, продолжил Белозеров, отметив, что в РЖД знают, как реализовать проект сверх программы долгосрочного развития компании до 2025 года.

Глава РЖД отметил, что в рамках данной программы планируется направить около 88 млрд руб. на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры транспортного узла Санкт-Петербурга.22 млрд руб. из этой суммы направят на развитие пассажирского движения, подчеркнул Белозеров.