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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Глава РЖД заявил о планах построить в Петербурге железнодорожное кольцо
Речь идет об объединении уже существующих направлений. Это будет удобно и комфортно для жителей Петербурга, заявил глава РЖД
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания РЖД изучает возможность строительства железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам глава РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС.

«Наши коллеги сейчас обсуждают еще более амбициозные планы — это вопрос строительства железнодорожного кольца, где можно было бы объединить уже существующие направления», — сказал он.

Это было бы удобно для жителей, продолжил Белозеров, отметив, что в РЖД знают, как реализовать проект сверх программы долгосрочного развития компании до 2025 года.

Глава РЖД отметил, что в рамках данной программы планируется направить около 88 млрд руб. на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры транспортного узла Санкт-Петербурга.22 млрд руб. из этой суммы направят на развитие пассажирского движения, подчеркнул Белозеров.

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Согласно документу, на развитие городского железнодорожного кольца в Санкт-Петербурге и пригородной зоне в 2019-2025 годах планируется потратить 22,6 млрд.

Ранее глава РЖД сообщал, что программа развития компании может привлечь около 4 трлн руб. инвестиций. Одной из основных задач компании является повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями».

Автор: Константин Нагаев
Теги: РЖД, Санкт-Петербург
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