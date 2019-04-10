Депутат Алимова отказалась удалять вызвавший недовольство Володина пост

Депутат Госдумы Ольга Алимова, которой председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сделал замечание за ненормативную лексику в соцсетях, заявила, что не будет удалять пост в Facebook и не считает, что совершила какой-либо проступок, сообщает «РИА Новости».

Госдума 9 апреля перенесла начало пленарных заседаний с 10:00 на 12:00, окончания — с 14:00 на 16:.00. После этого Алимова на своей странице в Facebook выразила по этому поводу недовольство.

Володин на заседании 10 апреля сделал ей замечание и призвал «бороться с этим недостатком». Алимова заявила, что ее переполняли эмоции, а как таковой нецензурной лексики в ее сообщении в Facebook нет и использованы пропуски букв.

«Меня переполняли эмоции по поводу того, что мы должны теперь работать с 12 часов. Мне кажется это не очень корректным в отношении даже наших граждан. Они — труженики, а, извиняюсь, законодатели спят до 12 для того, чтобы потом работать», — сказала депутат.