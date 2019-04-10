Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».

«Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком», — сказал Володин. Председатель Госдумы также призвал Алимову «работать над собой».

Ранее Алимова на своей странице в Facebook выразила недовольство в связи с переносом графика пленарных заседаний, используя нецензурную лексику. «Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно Трудовому кодексу», — указала она.