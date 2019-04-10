При посадке в Москве в трансатлантический лайнер попала молния

При посадке в Москве в трансатлантический лайнер попала молния

При посадке в Москве в трансатлантический лайнер попала молния, сообщили РБК в Росавиации.

«Информация о данном инциденте есть. Посадка осуществлена благополучно», — отметили в Росавиации.

По данным источника «Интерфакса» в органах управления воздушным движением, инцидент произошел при заходе на посадку в Шереметьево на высоте около 3 тыс. м. По его словам, речь идет о дальнемагистральном лайнере А330, который следовал в Москву из Нью-Йорка. Источник добавил, что после посадки наземные службы обнаружили на его корпусе поражение атмосферным электричеством, состояние лайнера должны оценить специалисты.

В пресс-службе Шереметьево РБК заявили, что попадание молнии на такой высоте относится к компетенции авиакомпании. «Высота 3 тыс. м предполагает удаление от МАШ (международного аэропорта Шереметьево. — РБК) на две-три сотни километров. Это в любом случае явно компетенция авиакомпании», — отметили в аэропорту.