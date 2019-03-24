В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния

В самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Казани в Сочи, попала молния, посадка прошла благополучно. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Сочи.

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолет авиакомпании «Победа» попала молния», — говорится в сообщении. В сочинском аэропорту самолет осмотрели техники. Из Сочи борт отправился в аэропорт базирования Внуково без пассажиров.

Людей, которые должны были вылететь в Москву на этом самолете, доставили в пункт назначения другими рейсами.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа».

В июле 2018 года в летевший из Кишинева в Петербург самолет Air Moldova попала молния. На борту находились 113 пассажиров. Инцидент произошел спустя 10 минут после взлета, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, хотя не обнаружил повреждений.