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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
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Общество ,  
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Подозреваемого в наезде на курсанта МЧС в Воронеже задержали

В Воронеже задержали 45-летнего мужчину, предположительно, сбившего курсанта МЧС, сообщается на сайте управления СК по региону.

«Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего», — указывается в сообщении. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Накануне стало известно, что против совершившего наезд на 21-летнего курсанта водителя Mercedes возбудили дело по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).​

По данным следствия, местный житель сбил курсанта Воронежского института — филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» и скрылся с места ДТП. Молодого человека доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, раны головы, ушибы грудного отдела и локтевого сустава.

Теги: ДТП, задержание, Уголовное дело
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