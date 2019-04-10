Подозреваемого в наезде на курсанта МЧС в Воронеже задержали

Подозреваемого в наезде на курсанта МЧС в Воронеже задержали

В Воронеже задержали 45-летнего мужчину, предположительно, сбившего курсанта МЧС, сообщается на сайте управления СК по региону.

«Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего», — указывается в сообщении. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Накануне стало известно, что против совершившего наезд на 21-летнего курсанта водителя Mercedes возбудили дело по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).​

По данным следствия, местный житель сбил курсанта Воронежского института — филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» и скрылся с места ДТП. Молодого человека доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, раны головы, ушибы грудного отдела и локтевого сустава.