В Воронеже возбудили дело против сбившего курсанта МЧС водителя Mercedes

В отношении водителя Mercedes, который 1 апреля совершил наезд на курсанта МЧС в Воронеже, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 1 апреля на Краснознаменной улице. 45-летний местный житель совершил наезд на 21-летнего курсанта Воронежского института — филиал ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», после чего скрылся с места ДТП. «С полученными телесными повреждениями потерпевший доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, ушиб левого локтевого сустава и гематому левой голени.

В настоящее время следователи пытаются выяснить место нахождения водителя. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).​