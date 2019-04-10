Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене

Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене

Twitter заблокировал предвыборное видео действующего президента США Дональда Трампа за использование музыки из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявление компании Warner Bros. Pictures, которой принадлежат права на композицию.

​Отмечается, что ролик был удален после соответствующей жалобы компании. The Hill также пересказывает содержание видео, посвященного президентским выборам в США в 2020 году. Ролик длится две минуты и показывает людей, которые критиковали Трампа, в том числе бывшего президента Барака Обаму и соперника Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Также в ролик вставлены встречи Трампа с избирателями и зарубежными лидерами, включая главу КНДР Ким Чен Ына. Кто создавал видео, неизвестно, отмечает The Hill.​