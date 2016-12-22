Володин раскритиковал депутатов за селфи в ходе голосования о пенсиях

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам, которые делали селфи во время голосования за поправки в законопроект о пенсионной реформе, сообщает ТАСС.



«Потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается», — заметил он. Спикер Думы сказал, что «невозможно принимать решения и одновременно делать селфи», и призвал быть внимательнее с новыми технологиями.



Володин напомнил, что заседания Думы транслируются в интернете.

В среду, 26 сентября, во время голосования за поправки в законопроект о пенсионной реформе один голос за их принятие был подан ошибочно, потому что депутат от КПРФ Сергей Казанков поставил бутылку с водой на кнопку для голосования своего коллеги Жореса Алферова, место которого было рядом с ним. В тот момент Алферов отсутствовал.

Госдума 27 сентября одобрила в третьем, окончательном чтении проект пенсионной реформы. В конце августа президент Владимир Путин обратился к россиянам в телеэфире, предложив смягчить параметры реформы. Ко второму чтению в законопроект внесли 284 правки. Все эти поправки накануне были одобрены депутатами единогласно. Среди основных президентских поправок — снижение предложенного правительством возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Также Путин предложил предоставить многодетным матерям право досрочного выхода на пенсию, а тем, кто должен был выйти на пенсию в 2020 и 2019 годах, — право выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Кроме того, вводится понятия «предпенсионный возраст» (за пять лет до выхода на пенсию). Совет Федерации рассмотрит пакет поправок в пенсионное законодательство 3 октября.