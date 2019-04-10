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В Хакасии завели дела из-за отключения теплоснабжения

В Хакасии прокуратура возбудила четыре административных дела в отношении руководителей ООО «Хакасский ТЭК» из-за отключения теплоснабжения в Черногорске и поселке Усть-Абакан, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что два дела открыты из-за нарушения режима обеспечения потребителей коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП), а еще два — за нарушение правил пользования топливом и энергией (ст. 9.11 КоАП).

«В ходе прокурорской проверки электроснабжение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задолженность Хакасского ТЭКа перед МРСК Сибири (входит в «Россети») составляет 61 млн руб.

Ранее МРСК Сибири сообщила, что ее филиал «Хакасэнерго» был вынужден приступить к снижению неоплаченной подачи электроэнергии ряду объектов ЖКХ. В компании пояснили, что собственникам предприятий-должников и властям за 10 дней до введения ограничений были направлены уведомления, однако меры приняты не были. После поступления письма от главы Хакасии Валентина Коновалова МРСК Сибири возобновила подачу энергии под его «личные гарантии».

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8 апреля стало известно, что из-за долгов за электроэнергию в Хакасии ограничили электроснабжения на 10 предприятиях ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Таштыпском районах и Черногорске. Кроме того, подачу электричества ограничили и в двух сельсоветах в Боградском и Таштыпском районах и доме культуры в Азкизском районе.

Теги: «Россети», электричество, Хакасия
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