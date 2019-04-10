Превышение порога по гриппу и ОРВИ зафиксировали в одном регионе России

В России продолжает снижаться активность циркуляции вируса и гриппа, однако в одном субъекте зарегистрировано превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор.

Уточняется, что среди детей до двух лет превышений порогов заболеваемости гриппа и ОРВИ не зафиксировано. При этом в одном регионе превышения зарегистрированы в возрастных группах от трех до шести лет и от семи до 14 лет, а также среди лиц старше 15 лет. О каком именно регионе идет речь, в сообщении не уточняется.

«Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок продолжает снижаться и составляет 45,7%», — отметили в Роспотребнадзоре. Там также пояснили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов самую большую долю составляют вирусы гриппа А (H1N1) 09.

В марте Роспотребнадзор предупредил о высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе. В период с 4 по 10 марта широкое распространение вирусов зафиксировали в 20 европейских странах, а в 13 странах — на региональном уровне.