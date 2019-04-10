Нетаньяху сообщил о начале переговоров по созданию правящей коалиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что после завершения процедуры голосования на парламентских выборах начал переговоры о создании новой правящей коалиции с правыми партиями, сообщает Yedioth Ahronoth.

По словам Нетаньяху, практически все лидеры этих партий уже заявили ему о том, что намерены рекомендовать его в качестве кандидата, который будет формировать новое правительство. «Правый лагерь во главе с партией «Ликуд» будет руководить страной следующие четыре года», — выразил уверенность действующий премьер Израиля.

После подсчета 64% бюллетеней правая партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» опережает оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Обе партии набрали больше 20% голосов избирателей, при этом партия Нетаньяху незначительно опережает блок Ганца. Остальные партии пока не смогли преодолеть рубеж в 10% голосов.