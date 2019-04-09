Нетаньяху и его конкурент синхронно объявили о победе на выборах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,92 +0,04 EUR Бирж. 73,13 +0,06 Brent 70,70 -0,25% USD Нал. 65,26 64,43 EUR Нал. 73,70 72,67 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1264 +0,0002 BTC/USD Бирж. 5 259,60 -60,90 IMOEX 2 570,28 +0,40% RTSI 1 248,38 +0,66% DJIA 26 151,94 0% Nasdaq 7 911,43 -0,53%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Caterpillar $160 (+17,16%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,66%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Caterpillar $160 (+17,16%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,66%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
В Госдуме предложили внести всех пивоваров в отдельный реестр Экономика, 00:02 «Ливерпуль» победил «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов Спорт, 00:01 Госдеп пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35 Политика, 09 апр, 23:56 Нетаньяху и его конкурент синхронно объявили о победе на выборах Политика, 09 апр, 23:23 Облигации Saudi Aramco вызвали рекордный спрос у инвесторов Бизнес, 09 апр, 23:10 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 09 апр, 22:57 Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург Общество, 09 апр, 22:44 Сергей Шойгу создаст для губернаторов кризисные центры управления Политика, 09 апр, 22:42 Экзитполы показали лидерство конкурирующего с Нетаньяху блока на выборах Политика, 09 апр, 22:29 Свидетель в суде назвала Александра Кокорина святошей Общество, 09 апр, 22:24 Reuters узнал о новой распродаже золотых запасов Венесуэлы Политика, 09 апр, 22:13 Насколько вы склонны рисковать деньгами. Тест РБК и Сбербанк, 09 апр, 22:12 Суд продлил арест топ-менеджера Baring Vostok француза Дельпаля Общество, 09 апр, 22:03 Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Порту». Онлайн Спорт, 09 апр, 22:00
Политика ,  
0 
Нетаньяху и его конкурент синхронно объявили о победе на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его главный конкурент на парламентских выборах Бени Ганц заявили о своих победах. При этом экзитпол местного 12 канала показал, что партия Нетаньяху «Ликуд» получает 33 места в израильском парламенте (кнессете), а возглавляемая Ганцом партия «Кахоль-Лаван» получает 37 мест. Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Правый блок во главе с «Ликуд» явно победил. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Я начну формировать правое правительство с нашими партнерами уже сегодня вечером», — заявил действующий глава правительства.

Политика
Экзитполы показали лидерство конкурирующего с Нетаньяху блока на выборах

В свою очередь Ганц, ссылаясь на три разных экзитпола, заявил о своей победе. Он отметил, что его партия, по данным экзитпола 11 канала, получила 37 мест в парламенте против 36 у партии Нетаньяху, а по данным опросов на выходе из избирательных участков 13 канала, обе партии получили по 36 мест в кнессете. Также он указал на экзитпол 12 канала, результаты которого также показали его победу.

После подведения итогов выборов две партии, которые наберут наибольшее количество голосов, будут вести переговоры с другими партиями, чтобы убедить их поддержать своего кандидата на пост премьер-министра. После этого президент страны выберет из лидеров партий одного и поручит ему сформировать коалицию. На это ему будет дано максимум 42 дня, после чего на голосование будет вынесен состав предложенного правительства. Он должен быть одобрен как минимум 61 голосом. Если победившему кандидату не удастся сформировать коалицию, то это право получит его конкурент. В итоге главой правительства будет объявлен тот, кто сможет сформировать коалицию.​

Теги: Израиль, парламентские выборы, Биньямин Нетаньяху
Материалы по теме
Экзитполы показали лидерство конкурирующего с Нетаньяху блока на выборах
Политика
В Израиле начались парламентские выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter