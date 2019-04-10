Президент Исландии заявил о планах возобновить изучение русского языка

Президент Исландии Гудни Йоханнессон в интервью «РИА Новости» на полях Международного арктического форума заявил о намерениях вернуться к изучению русского языка.

«Я изучал современную историю в конце 1980-х. И я был очарован историей России и Советского Союза XX века. Я почувствовал, что мне стоит овладеть языком, и начал его изучать», — рассказал он.

По его словам, изучение русского продлилось всего год, после чего он вернулся на родину. При этом Йоханнессон отметил, что у него осталось много русских друзей, с которыми он общался по-русски. «У меня на повестке дня — заняться русским опять, когда у меня появится время в будущем», — сказал президент.

Кроме того, политик заявил о расцветающих отношениях России и Исландии, несмотря на действующие против Москвы санкции, к которым присоединился и Рейкьявик. Йоханнессон сообщил, что его страна видит множество позитивных сторон в отношениях с Россией, в частности, развитие рыбного промысла.