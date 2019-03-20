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В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны. Об этом сообщает исландское издание Morgunbladid со ссылкой на министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона.

Итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил. Они были отправлены в Исландию для идентификации целей и подтверждения местоположения воздушных объектов. Позже выяснилось, что метки на экране военного радара — это два противолодочных самолета ТУ-142 ВКС РФ.

Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали строго по инструкции НАТО о распознавании воздушных объектов. 

Ту-142 — советский и российский дальний противолодочный турбовинтовой самолет, разработчиком которого является ОКБ Туполева. Эти самолеты применяются для дальней океанской разведки, поиска и слежения за объектами противника.

Теги: Исландия, ВВС РФ, Италия
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