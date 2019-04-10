Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко

Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.

«Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги «PR. Что это такое?», уверена, ушел бы в монастырь после увиденного», — написала дипломат в Facebook.

По ее словам, он мог бы увести с собой туда и «всех белодомовских идеологов «демократизации» Украины».

Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко, а также надписью «21 апреля. Решающий выбор!» появились на украинских улицах в последние несколько дней. В штабе Порошенко подтвердили их подлинность и назвали частью официальной избирательной кампании. ​«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин — вне закона», — заявили в предвыборном штабе Порошенко.