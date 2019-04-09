СК начал проверку появления в Сети данных пациентов подмосковной скорой

Следователи начали проверку информации о появлении в Сети базы данных пациентов службы скорой помощи, сообщается на сайте управления СК по Московской области.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации», — говорится в сообщении.

Ранее РБК писал, что база данных пациентов подстанций скорой помощи в подмосковных Мытищах, Дмитрове, Долгопрудном, Королеве и Балашихе оказалась в открытом доступе. В базе содержатся имена вызвавших скорую помощь, контактный телефон, адрес и дата вызова, а также описание состояния пациента по прибытии врачей.

В подмосковном минздраве РБК сообщили о начале проверки, предварительные результаты которой свидетельствуют о том, что оказавшиеся в Сети материалы «не имеют отношения к реальным жителям» региона. В ведомстве добавили, что деятельность скорой помощи Подмосковья осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы управления службой скорой медицинской помощи, которая не допускает утечки информации.